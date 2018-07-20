〈南部〉為龍崎而戰 牛埔里長陳永和參選市長

2018-07-20

台南市長7人角逐 參選大爆炸

〔記者吳俊鋒、蔡文居／台南報導〕今年的市長之爭很熱鬧，目前除了藍、綠提名的高思博與黃偉哲之外，還有無黨籍的許忠信、陳子敬、蘇煥智、林義豐等四人表態，而龍崎區牛埔里長陳永和也將加入戰局，為地方政壇投下震撼彈，多達七位角逐者，參選大爆炸。

因認真、盡責而在網路上有「全世界最棒里長」之稱的陳永和，主要是不滿政府遲未撤除當地事業廢棄物綜合處理中心的設置計畫，對藍綠都失望的情況下，決定主動出擊，跳級參選市長，誓言為環保而戰，「靠自己來守護家園」。

蘇煥智批濕地法 營建署、市府澄清

蘇煥智則於昨天召開記者會，蘇質疑濕地法讓台南沿海被判死刑，要求賴揆、黃偉哲應為失職道歉。

內政部營建署澄清說，濕地法第廿一條即敘明重要濕地範圍內的土地得為農業、漁業、鹽業及建物等原來之現況使用。營建署也曾邀集漁業相關單位召開協商會議，釐清重要濕地範圍內的土地，得為漁業原來之現況使用部分，並獲致共識，尚無蘇所稱不顧及漁民使用之情事。

而蘇質疑濕地內無法興建農舍部分，目前已有同意濕地內新建農舍具體案例。環評作業部分，環保署今年四月已增訂魚塭設置如符合重要濕地保育利用計畫允許的明智利用項目者，可免實施環評。

南市府則表示，濕地大部分在公有地，面積計有九一一七公頃，其中私有地計約七十八公頃，大部分在河川行水區，極少部分為鹽灘地。而目前南市轄內現有專業漁業權、區劃漁業權、東魚塭及牡蠣養殖區，只要符合漁業法及相關規定，既有養蚵、養殖、養蛤仔、捕魚、捕鰻苗等，其現況使用都不受影響。

黃偉哲團隊：蘇指控與使用現況不符

黃偉哲團隊發言人郭國文說，黃偉哲當年簽署的版本，有明訂重要濕地得為原來之現況使用，不受第廿五條的限制，並無蘇前縣長所述不能捕撈、不能養魚、不能生態旅遊及發展綠能等限制漁民生計及地方發展的指控。