〈南部〉母罹乳癌 單親清寒女指考拚上高分

2018-07-20

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄女中清寒生范瑀文，指考第三類組獲四五○．五分高分，目標是台大物理系，范母罹乳癌，感動地說，「女兒是上天送我最大的禮物。」

高雄女中（雄女）校長黃秀霞昨天率范瑀文、蔡安妮（三類組總分五三五．二五分）、曾亭瑄（一類組總分五三○．○五分）、布農族學生王玟綺（一類組總分三六九．九分）及陳宥蓁（三類組總分五一二．五五分，化學滿分）對外說明。

范瑀文與媽媽范珍蓮及大六歲姊姊相依為命。范珍蓮說，乳癌住院開刀前，女兒跪求平安，也努力月考每科考一百分當出院禮物，相當孝順。

范瑀文 2011年獲總統教育獎

范瑀文於二○一一年獲總統教育獎，從小父母離異，母女獨立生活，造化弄人，就讀永清國小一年級時，范珍蓮罹癌無法工作，僅靠低收及家扶補助，范瑀文未懷憂喪志，課堂解題堅持不懈，並幫同學、媽媽分憂解勞，就讀雄女期間獲全國高中閱讀心得寫作特優。

布農族學生王玟綺來自大家庭，奶奶和爸爸是布農族，爺爺是閩南人，媽媽是客家人。王玟綺說，懷念跟奶奶演唱八部合音歲月，有機會想學編織刺繡，傳承原住民文化。

雄中林倚禾 三類組拿高分

高雄中學表現優異，三類組（六科）總分最高是林倚禾五四六．六五分，不含國文總分最高是劉綱四六七．四分，二類組總分最高為張鈰瀚四五八．三分，一類組總分最高分是張皓翔五四八．二分。

張鈰瀚為籃球校隊，身高不高好投外線，志願是台大資工系，未來想到美國當軟體工程師。

一類組張皓宇英文高分九十三．七五分，愛做甜點堪稱暖男，以台大及政大法律系為志願。他表示，看甜點在烤箱中成形「很療癒」，課業壓力瞬間消失。

三類組曾鼎元化學拿到九十七分，以台大醫科為志願，課餘愛唱蕭敬騰新歌「你會在哪呢」，曾父曾嘉德在屏東開骨科醫院。曾鼎元說，英國已故科學家霍金曾說人生只有一次探索宇宙機會，原想做實驗探索世界，後來改變興趣，認為還是醫師收入比較穩定。

至於瑞祥高中、左營高中也都有優異表現，不過，各校教務處並未公布學生成績。