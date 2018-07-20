〈南部〉台氯林園廠傳異味 環局開罰20萬

2018-07-20

三年多來 累計裁罰四百萬元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台氯高雄林園廠前天深夜傳出異味，引發地方民眾不滿圍廠，高市環保局查出工廠洗滌塔酸鹼值超出許可範圍，加上流量計故障，造成空氣污染，昨依空污法開罰二十萬元，經查三年多來累計裁罰四百萬元，環局將連續入廠稽查三天要求改善。

地方民眾不滿 包圍廠區

台氯高雄林園廠前天深夜傳出異味，引發地方民眾不滿包圍廠區，驚動林園警方到場維護秩序，附近民眾目擊拍下現場照片，於臉書「林園聊天五四三」PO文「台氯又有暴點了，饒了林園人，可以嗎？」

市府環保局一接獲民眾通報，立即派員入廠漏夜稽查，昨一早又二度派員入廠查核，查出尾氣分解爐洗滌塔酸鹼值超出許可範圍，即未依許可證內容操作防制設備，加上流量計故障，造成空氣污染，違反空污法第二十四條規定，可開罰十萬至一百萬元，昨開出二十萬元罰單。

累計開罰僅次於中油 是第三名

值得一提的是，台氯林園廠從二○一五年到去年底累計違規七次，一度發生製程設備元件揮發性有機物洩漏濃度超標，且未於一年內進行限期改善的重大違規，環保局累計開罰三百七十萬元，僅次於中油是第三名。

不料環保局今年一月稽查固定污染源氯乙烯單體製造程序，現場檢測尾氣分解爐洗滌塔酸鹼值超出許可範圍，依違反空污法開罰十萬元，不料事隔半年又違規第二次，未依許可操作防制設備，同樣防制設備酸鹼值不符合，環保局昨再開罰二十萬元，三年多來累計開罰四百萬元。

環保局表示，台氯高雄林園廠去年提出改善計畫，今年以來二次違規情形相同，將連續入廠稽查三天，要求工廠改善完成，以符合地方民意。