〈台北都會〉柯競選辦公室 地點被疑違法

2018-07-20

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲租用敦化北路一四五巷內住宅區四樓的「小樹屋」共同工作室，充當競選辦公室，一個座位月租三千元，但台北市議員戴錫欽昨下午於議會質詢指出，依「台北市土地使用分區管制規則」，共同工作室屬於不動產租賃業，限制只能住宅區內一樓使用，不允許四樓使用，「柯文哲選的地點是違法的，情節跟文化大學大群館一模一樣。」

對此，柯文哲競選辦公室受訪時回應，已跟「小樹屋」確認相關資料，如確定違規使用，就會更換辦公室場地。

共同工作室須在住宅區內一樓

按「台北市土地使用分區附條件允許使用核准標準」，不動產租賃業位於住宅區，需緊鄰六公尺以上寬道路，未達八公尺者限於建物第一層樓設置。

北市府副秘書長陳志銘於議場坦言，不動產租賃業只能限制於一樓使用，但要先認定該處是否為不動產租賃業，如確定違規使用，當然依「都市計畫法」處理。戴追問後續怎麼辦？陳回說：「那就換場地。」戴接著指出，他已經將「小樹屋」住址給都發局作確認了；但議場的都發局官員指出，還是要到現場作認定，視使用樣態再作處理。

戴錫欽表示，柯文哲當了四年市長，連租一個辦公室都搞不清楚法令，有龐大幕僚群卻找一個違規使用的地方，他不是要扼殺這個新興產業，要凸顯土管法令是否符合時宜，是否有檢討修正空間，另外，共同工作室的主管機關是誰都搞不清楚，要求市府必須儘速認定。

市府︰限期認定 如違法促搬離

產發局長林崇傑回應，現在北市有很多共同工作室，有很多是年輕人自己創設，對法令不熟悉，會加強與業者溝通說明。陳志銘則強調，一週內會進行認定並確認主管機關，若柯辦確實違規使用，會要求搬離。