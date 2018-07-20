〈台北都會〉借調沒有公文 許立民挨批是黑官

2018-07-20

市府、台大醫院︰程序符合規定

〔記者沈佩瑤、郭安家、林惠琴／台北報導〕台北市長柯文哲子弟兵、社會局長許立民前天突宣布，七月底借調期滿就要回台大醫院述職，並辭去局長一職，傳出是因借調過程有瑕疵，但北市府、台大醫院皆否認。未料，北市府人事處副處長林錦慧昨在議場答詢坦言「第三次借調沒有公文」，讓市議員痛批許是黑官任命。對此，北市府、台大醫院均稱，所有程序皆符合規定；因許傾向返回台大醫院，經協調後，確定借調期至七月底。

台北市議員洪健益昨下午於議會質詢時爆料，指北市府兩度向台大醫院借調許立民，第一次借調為期兩年，第二次借調一年、至去年十二月廿四日期滿，但去年十二月廿五日至今，許在北市府任職卻無商借公文，洪質疑許為「黑官任職」。

北市府人事處副處長林錦慧答詢證實，第三次借調沒有公文，由許和台大醫院協調。洪不滿酸指，協調了近八個月沒結果，難怪人事處長程本清要躲媒體，請假不來議會，怠忽職守。

人事處專委郭國塏會後受訪解釋，局長屬政務官，只要有市長的任命令，就算借調過程中沒有函文也合法，並不影響許行使局長權，所以沒有黑官任命問題。郭也坦言，大多數借調程序仍會以公文補足程序，許立民狀況比較特殊。

台大醫院表示，關於台北市政府借調許立民一事，經查當時依法同意後，同步報銓敘部，但已於去年底借調期滿，據悉許立民的意願傾向返回台大醫院，因此經許立民、台大醫院與銓敘部協調後，確定讓他在今年七月底返回台大醫院，所有程序均符合規定。