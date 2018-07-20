〈台北都會〉南機場都更都計過首案 未包含夜市

2018-07-20

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府於三年半前宣布推動南機場整宅公辦都更，昨天台北市都市計畫委員會通過南機場整宅三期及一期一棟計畫，成為南機場都更通過都市計畫審議的第一案。都更處表示，該案屬於都市計畫細部計畫，無須再送內政部都委會；接下來將由更新會擬定都更計畫，市府則會從旁協助，目標是在二○二○年動工。雖然南機場公辦都更前進一大步，但並未包括最難都更的南機場夜市。

屬於第二更新單元 目標2020年動工

位於中華路二段、西藏路口的南機場整宅興建至今五十四年，因建物老舊、產權複雜及違建林立，被認為是「都更絕緣體」。都發局二○一五年三月宣布要推動公辦都更，將南機場整宅一、二、三期分為七塊都更基地，昨通過審議的南機場三期及一期一棟屬於第二更新單元，含括南機場夜市的更新單元四至七則因為整合意願較低，尚未送審。

台北市都更處昨於都委會提出要將南機場整宅三期及一期一棟之間的巷道「中華路二段三○一巷」變更為住宅用地，藉此擴大更新範圍。都更處表示，依照「台北市土地使用分區管制條例」規定，該基地容積獎勵可突破法定容積一．五倍，最高可達法定容積兩倍。

雖然南機場公辦都更已打響第一砲，但都更處及地方仍無太樂觀，其中最大的原因就是南側的南機場夜市。都更處坦言，更新單元四至七除了要面對居民整合外，還有攤商安置，仍須再加強溝通。當地忠勤里長方荷生說，南機場夜市攤商都是違占私地及無照，直說如果要推動公辦都更就要先處理攤商。