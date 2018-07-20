〈台北都會〉推廣人臉辨識？資訊局否認

2018-07-20

〔記者黃建豪／台北報導〕繼今年五月台北市政府試辦智慧路燈，引發人臉辨識觸犯隱私疑慮後，教育局也有意於高中校園引進人臉辨識系統，台北市議員李慶鋒指出，該計畫由副市長林欽榮及資訊局向工業局申請，讓北市府遭質疑有意推廣人臉辨識。但資訊局指出，北市府並沒有推行人臉辨識，人臉辨識點名系統是由教育局提出，但九月前會全面釐清市府政策中有關涉及隱私疑慮的部分。

資訊局主秘陳慧敏指出，昨引起爭議的人臉辨識點名系統是由教育局提出，只是當初工業局要求，一個縣市政府只能有一個中央聯絡窗口，北市府中才由資訊局統籌，向各單位收案後，再統一送案到工業局審核，教育局並沒有和資訊局討論過該案內容，因此並不清楚詳情。

有官員指出，這種人臉辨識點名，在過去的智慧教育展中就曾展示過，並遭到參觀展覽的家長、校方反對，其實早就打算取消。

此外，今年五月剛試辦的智慧路燈，也曾因副市長林欽榮第一時間聲稱有人臉辨識功能，一度引起輿論反彈，林欽榮事後承諾「未來市府將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。」知情官員也指出，該案是投標廠商提案時，有提到智慧路燈有具備人臉辨識的可能性，但並沒有打算安裝、也不在標案內容中，只是林欽榮誤會。

陳慧敏強調，北市府的智慧城市政策中，並沒有要求各單位提出有關人臉的功能，目前也沒有規劃類似的案子。至於未來是否全面禁止人臉辨識？陳慧敏僅說，北市府並沒有討論過。

資訊局長李維斌表示，未來會檢討top down（由上而下）機制，將北市府內有關隱私的部分全面加強把關，至於是否有牽涉到人臉辨識還需要時間釐清，會於今年九月前協助釐清。