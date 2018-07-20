〈台北都會〉新北、基隆指考最高分 都是在地就學

2018-07-20

〔記者葉冠妤、賴筱桐、俞肇福／新北報導〕一○七學年度大學指定科目考試成績昨天出爐，今年新北市和基隆市自然組和社會組最高分的學生，都是在地就學的學生。

林治善 可望考取中山醫

新北市自然組最高分是私立南山高中的林治善（四二六．四五分，不採計國文），他學測七十二級分，目標在醫學系，毅然決然放棄繁星、申請的入學管道，全力拚指考。林治善說，最重要的是每天制定好日程，嚴格掌握作息、讀書進度，考前五十天保持規律，這次可望考取中山醫學系。

吳東翰 目標台大商學院

今年社會組最高分是板橋高中的吳東翰（四五一．六分，不採計公民），目標台大商學院，吳東翰為語文資優班學生，學習態度積極、認真，為人謙恭有禮，常參加校外營隊或研討會，並擔任班級成果發表會主持人，英語能力卓越，品學兼優。

陳柏吟 力拚台大慰亡父

板中的陳柏吟，自小喪父，母親一肩扛起家計重擔，雖然少了父親疼愛，但陳柏吟樂觀進取、努力向學，目標考取台大外文系，告慰父親在天之靈。

田明勗、李星翰 二信雙傑

基隆市自然組和社會組最高分都在私立二信高中，分別為田明勗及李星翰，二信高中校長林立說，田明勗、李星翰兩人當初都是希望留在基隆，利用大學繁星計畫爭取理想學校，但是繁星計畫的學校未盡如意，所以兩人才又放手一搏拚指考。