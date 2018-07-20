〈台北都會〉新北招手滾筒站牌 增3項便民功能

2018-07-20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局推出新式公車路線圖，將已行經站位以反灰色呈現、增加顯示該站位至各站的收費段票數，並放大路線資訊字體等三項新功能，讓民眾在查看路線圖資訊時會更加清楚。

公車站牌早期都有刊登廣告，後因視覺困擾，新北市逐漸朝向無廣告化演變，也將站牌從原本的旗桿式站牌改變成集中式的站牌，二○一五年起陸續汰換為招手滾筒站牌，交通局認為，「招手滾筒站牌」以民眾習慣的招手姿勢取代刻板的旗幟造型，增添趣味活潑性，加上省空間，可以改善站牌在狹窄人行道阻礙通行的窘境。

預計到11月 全市站牌更新

交通局運輸管理科科長林碧芬表示，預計在今年十一月將站牌全數更新為招手式站牌，配合站牌更新，也將更新公車路線圖，讓候車民眾更方便閱讀；目前已完成板橋中山路幾處更新，陸續推動中。

已行經站位 反灰色標示

林碧芬說，民眾等候公車查看路線圖時，常因無法快速了解所在的站牌位置或是該公車行駛的方向，擔心搭錯方向或錯過班車，也不知道到達目的站位要付多少錢，以及路線圖資訊字體太小不易查閱等情形，為了改善這些情形，新式公車路線圖新增三功能。

首先，將公車已行經的站位以反灰色標示，讓民眾了解公車行駛方向，同時所在站位以紅色字體標示，立即定位，不怕搭錯方向。

列出收費段票數、字體放大

其次，在分段點站位上方標示段票數，過了分段站位依所標示數字段票收費；最後，放大路線資訊字體，方便民眾查看路線圖時更加清晰。