〈北部〉宜中生「陪考」登二、三類組最高分

2018-07-20

陶書泓於學測 考上北醫大牙醫

〔記者張議晨、江志雄／宜蘭報導〕大學指考昨公布成績，國立蘭陽女中學孫素昕登上宜蘭縣一類組最高分；宜蘭高中陶書泓囊括二、三類組最高分。陶在學測放榜時，已錄取台北醫學大學牙醫學系，但仍報名指考，他說，自己只是「陪考」，想了解程度到哪裡，創佳績「很訝異」；孫素昕則要以台大法律系為目標。

孫素昕以六科五百三十三分在宜縣一類組奪后；陶書泓在二類組以五科四五六﹒四五分、三類組六科五三二﹒八五分稱王。蘭陽女中今年在台大個人申請放榜時，就宣布不再配合成績公布舉辦記者會，昨天也未安排學生回應。

蘭女校長曾壁光說，指考公布成績僅是第一階段，考幾分意義不大，接下來更重要的是輔導學生選讀最適性科系，等最後結果出爐（放榜）再與各界分享喜悅，孫素昕登上一類組最高分，全校與有榮焉。

同學稱學霸 他不後悔已做選擇

陶書泓今年學測七十四級分，已獲錄取台北醫學大學牙醫學系，但仍報名指考「陪考」，還榮登二、三類組最高分，被同學奉為「學霸」。陶書泓坦言「很訝異」，認為是準備學測時打下的基礎，把自己當作「指考生」準備，才順利獲得高分。

陶書泓指考分數預估可錄取陽明大學醫學系，但他學測已錄取北醫大牙醫系，依規定無法放棄錄取學校。被問到是否會後悔，他說：「會後悔的事不去做，做了就不要後悔」，若可以選擇，仍會選擇牙醫系就讀。

另，羅東高中學生林亮丞，學校模擬考成績有七十級分水準，學測表現失常只考五十九級分；經全力衝刺，指考二類組成績四百一十五．八五分，可望考取台、清、交資工系，他笑稱「把失去的分數拿回來」。

羅東高中一類組最高分的林筱庭五百一十四分，高二下學期開始，放學後在學校操場跑十圈，每天跑三千公尺，藉此瘦身兼紓壓，以台大哲學系為第一志願。