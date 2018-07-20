〈北部〉鼬獾狂犬病擴散 花縣家犬免費打疫苗

2018-07-20

目前已有20例 高於全國

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農委會動植物防疫檢驗局從二○一三年起密切監控野生動物狂犬病疫情，但今年起花蓮通報鼬獾狂犬病的密度及次數明顯高於全國，成為「鼬獾狂犬病熱區」，今年度截至六月底花蓮有十八例鼬獾狂犬病陽性，加上這兩天光復、瑞穗咬人的兩隻狂犬病陽性鼬獾，目前至少有廿例，家犬施打狂犬病疫苗「免費」，

依防檢局動物狂犬病疫情統計，鼬獾狂犬病從二○一三年開始監測以來，花蓮共有七十三例狂犬病陽性，包括卓溪十四例、玉里十七例、富里十七例、豐濱十一例、瑞穗八例、光復五例、鳳林一例。

但今年度鼬獾狂犬病在花蓮，有逐漸「往北花蓮擴散」的趨勢，今年截至六月底止，瑞穗鄉有八例狂犬病陽性，次之是光復鄉五例、豐濱鄉四例、鳳林鎮一例，共十八例陽性，加上本月十六、十七日光復、瑞穗各出現一例，目前已破廿例大關，其中光復鄉、鳳林鎮分別於今年二月、六月新增為鼬獾狂犬病疫區！

疫情往北擴散 戶外放養飼主小心

防檢局把花蓮縣列入「鼬獾狂犬病高風險熱區」，花蓮市、吉安、新城鄉「暫時除外」不算高風險區。防檢局動物防疫組組長徐榮彬受訪表示，鼬獾狂犬病確實有往北擴散趨勢，目前防檢局除了請地方政府全力施打家犬疫苗防堵，也正在研發鼬獾口服狂犬病疫苗，是牠喜歡的「蚯蚓口味」。

花蓮動植物防疫所所長黃詩伊說，花蓮因為是鼬獾狂犬病高風險地區，家犬施打狂犬病疫苗「免費」，呼籲家住在山邊、平常採取「戶外放養」的飼主，尤其要小心，建議「隨時」可到各鄉鎮公所，請公所獸醫師替犬隻接種疫苗，目前「無獸醫」的鄉公所為富里鄉、新城鄉及萬榮鄉。

她說，瑞穗鄉正進行村里巡迴疫苗注射，數字尚未統計出爐；「鼬獾狂犬病熱區」已完成家犬狂犬病疫苗接種完畢的鄉鎮，包括光復鄉有六百七十隻家犬完成疫苗注射、豐濱鄉三百八十一隻、鳳林鎮二百九十五隻。 防檢局動物防疫組組長徐榮彬說，防疫單位最擔心家犬，因接觸到帶有狂犬病的鼬獾，被咬傷後也帶病，轉化成家犬狂犬病，進而傳染給人。

防檢局表示，二○一三年起，累計全台灣狂犬病案例發生地區有九縣市、八十三鄉鎮，疫情侷限於野生鼬獾。此外，從二○一三年迄今，各地共通報七十七例野生食肉目動物咬傷人案，其中五十五例確診為狂犬病鼬獾抓咬傷，今年有八例狂犬病鼬獾咬人案。