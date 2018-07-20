〈北部〉竹北停13墊付案 市代批缺效益評估

2018-07-20

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市停十三停車場興建工程，爭取納入前瞻基礎建設計畫，獲中央補助六千多萬元，地方配合一億餘元；市公所提案爭取准予墊付，市民代表會批評缺乏效益評估，無從審議。

對此，竹北市公所表示，爭取先通過墊付，再向市民代表們報告；但市代余政達等認為如此重大公共工程，不能急就章，堅持公所應先提供相關評估文件並做初步說明，才同意審議。

市代余政達表示，竹北市一年總預算十餘億元，公所準備花一億餘元蓋一座立體停車場，佔年度預算約十％；停十三原有九十四個車格，花一．六五億元，卻僅增加一百一十二格，相當於每個車格一百四十三萬元，商場規劃的面積也小，經濟效益令人質疑。

市代楊瑞蘭認為此案朝多功能、多目標方向規劃，公所未做周邊環境需求調查，如何計算營收效益？又如何與縣府商談權利金的分配？

與會代表們認為，停十三位在菁華地段，且營運時間長達三十到五十年，公所應該提供經濟效益評估等先期報告書，方便代表們了解並審議，為市民把關。

竹北市公所公用事業課長李霖文則表示，此案以解決交通問題為優先，商場面積須符合法規條件，將盡速提供申請案的初步規劃報告供代表參考；至於與縣府的合約，擬以土地價值與公所出資興建等，商談權利金的分配比例。

市長何淦銘說，此案申請前瞻計畫時，是以縣府無償提供用地，市公所籌措施工經費，雙方合作興建。由於交通部六月廿日才核定此案，且預計今年底前完成工程設計招標，為符合進度要求，將繼續努力爭取代表會盡快通過墊付案。