〈北部〉台版卡特教頭 彭仁星獲師鐸獎

2018-07-20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院教育部公布一○七學年度師鐸獎名單，苗栗縣頭份市永貞國小教務主任彭仁星，除兼任籃球隊教練，並連續十五年為校內弱勢學子補習，有如電影「卡特教頭」翻版，與國立苗栗特殊教育學校總務主任鍾幼玩齊拿下教育界的最高榮耀。

帶籃球隊 為弱勢學生補強課業

率領永貞國小女籃隊奪下全國冠軍的彭仁星說，有些球員雖愛打球但成績卻不盡理想，彭仁星為證明「打球、課業可以兼顧」，於是自發性於課餘時間為球員及校內弱勢學子補強課業。

孩子偷書賣 老師耐心陪著驅鬼

從事教職廿二年的彭仁星表示，「建立信任」是教育的核心。過去曾有學生偷哥哥的參考書變賣，只為去打網咖，事後還謊稱是「家中鬧鬼」，彭仁星選擇「配合演出」，陪著孩子到家中「驅鬼」。

彭仁星說，為讓孩子發自內心悔悟認錯，他不在眾人面前戳破孩子謊言，學生這才被彭仁星苦心感動，低頭說出一句「對不起」。

而投入特殊教育十九年的國立苗栗特教學校總務主任鍾幼玩，去年為學校爭取三千萬補助改善硬體無障礙設施，並且依照就業市場推動新課綱，期盼讓每個特殊學生備有自理能力，甚至足以勝任職場工作。

鍾幼玩說，雖然從事特教需花費更多精力與耐心，但看見原不被看好的孩子，在全校教師合作輔導下，一點一滴地慢慢成長，成為能自立的個體，這份成就感是其他工作無法比擬的。