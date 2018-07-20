〈北部〉竹市長照宅急便 出院7日5大服務到家

2018-07-20

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市衛生局和五家醫院合作，推出「長照宅急便」出院準備銜接服務，讓失能者出院後可及早取得長照服務並縮短服務申請等待時間，藉此減輕家屬照顧負擔。

包含居家、輔具、復健等服務

新竹市衛生局代理局長楊清媚表示，「長照宅急便」是讓病患於出院前三天完成醫院出院準備團隊的評估，確認病人長照服務需求後，擬定五大服務，包含居家服務、輔具服務、喘息服務、居家護理服務、居家復健服務，讓病患返家七日內可以服務到家，輔具到位，縮短服務等待時間，減輕家屬因照顧而衍生的焦慮感與挫折感。

台大分院、馬偕等5醫院加入

參與這項服務的五家醫院為台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、國軍新竹地區醫院、新竹國泰綜合醫院、南門綜合醫院。

楊清媚說，病患在出院一個月內，新竹市長照管理中心的照顧管理專員，會到病患家中進行第二次訪視評估，視需求增加餐飲、交通接送、到宅沐浴服務等其他長照服務。

患者家屬鄭凱元說，母親高齡七十九歲，原本身體硬朗，去年底卻因不明原因開始持續腹瀉，就醫診斷罹患罕見疾病「克隆氏症」，肛門嚴重受傷，虛弱無力，甚至兩度在家中跌倒，導致尾椎受傷。

鄭凱元說，母親跌倒後住院，所幸在醫院出院準備團隊幫忙下，申請長照的輔具服務，由專業治療師提供評估，針對母親的身體狀況擬訂合適的輔具如輪椅、電動病床及氣墊床，讓母親在出院時可以順利銜接返家所需的輔具及無障礙設備。