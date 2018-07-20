〈北部〉武陵指考最高分 陳丕全每天通勤3小時

2018-07-20

住龍潭讀普通班 坐車就背單字

〔記者陳昀、許倬勛／桃園報導〕大學指考昨天寄發成績單，武陵高中普通班陳丕全總分四六四．五分（不計國文），可望錄取台大醫學系，家住龍潭的他每天上午五點起床，把握通勤一個半小時背單字，成為校內二、三類最高分，同班的秦宗佑總分四五三．四分，也有機會錄取台大醫科；桃園高中黃百軍、中大壢中邱柏程也推估可錄取台大醫學系。全市共六人有機會上台大醫科。

武陵高中指出，除了兩人可上台大醫學系，洪瑋駿、歐昭廷、王皓威也可上台大牙醫系，其他重點科系至少十四人；全市各校醫學相關科系部分，連同學測已上榜的二十餘人，保守估計今年至少錄取四十人。

陳丕全說，原本不知道武陵高中另有資優、特殊班，但在普通班學習也很扎實，依照自己的強項、弱項分配讀書時間。

洪瑋駿可望上台大牙醫或其他學校醫學系，他說，「課前預習、課後複習」雖是老話，但確實做到就能掌握進度；歐昭廷、王皓威耍寶地說，喜歡輕鬆過生活、一邊玩一邊讀書，歐更說因整天坐著讀書，半年來胖五公斤，正在積極減肥。

桃園高中第一類組前四名王周詮、許榮坤、林明萱、謝嘉玉都可望錄取台大財經、法律系；二、三類組最高分黃百軍台大電機、醫學系都有機會。

李京諺 數甲、化學都滿分

中大壢中二類組最高分李京諺數學甲、化學都拿到滿分，五科總分四五五．九五分，可上台大電機系，一類組校最高分江玟萱六科總分五一○．三分；校方估計，四八九個參加指考學生有八成能錄取國立大學，廿人可上台大。

復旦高中一類組陳柏茵、賴天昱、何方媛可望錄取台大；三類組校最高分徐均豪總分四二九．六分（不含國文），可上醫學系，因二類組可錄取台大電機系，興趣為就讀台大電機；此外，林建杰、彭尹蔚與自學的范姓女學生都有機會錄取醫學科系。

內壢高中估計有兩人可錄取台大、廿一人錄取頂尖國立大學，第一類組校最高分巫冠璋四八九．八五分。治平高中預估四人錄取台大。