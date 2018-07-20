〈中部〉空氣微型感測器奏效 環局揪5工廠排污

2018-07-20

工業區布建500多個感測器

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署半年來在台中市的工業區與鄰近區域建置五百多個空氣微型感測器，監測空氣品質，日前上網開放查詢，環保局也依據分析的空污熱區，進一步查獲五件違法排放廢氣的工廠，共開罰一百萬元。

監測數據 未來每3分鐘更新

環保署建置空氣微型感測器分佈於台中工業區、台中港關連工業區、后里精密園區及潭子加工區及鄰近地區等十處重點區域，監測項目包含PM2.5、溫度、濕度等，未來將再擴充指標，數據每三分鐘會更新。

環保局依數據追查排污工廠

環保署監測空污數據並依風向、風速等氣象條件進行大數據分析，標示污染潛勢熱區。環保局清查列管工廠，鎖定龍井區的忠森能源公司，在上風處與下風處監測排放廢氣，檢出排放粒狀污染物濃度一○三三mg/Nm3（標準值 一○○mg/Nm3以下）超標十倍，依空污法開罰六十萬元。

環保局除查獲關連工業區的忠森公司，同工業區和臻倉儲失火造成空污，及台中工業區也查獲化工廠、印刷廠、科技公司排放廢氣超標，均分別依情節開罰十萬元。

環保局表示，不同於市售空氣盒子，空氣微型感測器具有四個特點，設備附掛在路燈桿三至五公尺空氣流通處，環境取樣較具代表性；有精準比對校正並定期維護，可降低誤判，提高偵測效度，是空污防制的新利器，未來可增加氮氧化物監測等空污指標。

環保局也說，由於違法工廠排放高濃度廢氣往往短短幾分鐘即消失，較難第一時間掌握污染來源，微型感測器三分鐘取得一筆監測資料，目前累積上萬筆，運用監測數據及氣象條件，可進一步掌握污染潛勢熱區，加上高密度佈設，盼讓空污無所遁形。

環保局表示，為加強防制全國性空污問題，環保署在全國各縣市逐一推動建置空氣微型感測器，先導示範區包括桃園、高雄、台中等城市，已開放手機查詢周邊感測器最新空品資訊，可上愛環境網站 https://ienv.epa.gov.tw/。