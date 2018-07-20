〈中部〉精誠董儼漢化學滿分 彰中許庭榕數學100分

2018-07-20

〔記者張聰秋／彰化報導〕大學指考成績公布，彰化縣精誠中學高中部學生董儼漢以四五二．一五高分，摘下該校第三類組最高分，有機會考上台灣大學醫學系，而其同班同學陳彥銘考出四四八．一高分，有機會擠進國立陽明醫學大學醫學系。

今年指考第三類組拚醫學系拿到高分群的考生人數比往年增加，想擠進國立醫學系競爭格外激烈。董儼漢的父親是外傷科醫師，從小立志追隨爸爸的腳步走行醫路，國中參加化學培訓營，就此愛上化學科目，指考化學科交出滿分一○○分。

陳彥銘爸媽都是國小老師，他決定以就讀台大的哥哥為學習榜樣，朝國立醫學大學努力，學測考七十三級分未選填志願，力拚指考要圓夢。陳彥銘說，每天針對自己較弱的英文科再加強，擅長的數學科必定天天作題目、練習答題的手感，跟著學校老師的腳步做最後衝刺。

國立彰化高中語文資優班學生許庭榕，學測失利，數學才考九級分，力拚指考，數學乙科考出滿分一○○分，連他自己都嚇一跳，有機會進入台灣大學國際企業系就讀，該校共四人數學乙科滿分，其他三人各是何昇翰、楊匯吾、馮紀維，而彰女也有一人數學乙科考滿分。

彰女學生吳奕璇學測失利，指考考六科總分五○三．二分，若不採記公民科，其他五科也有四二五．二分，可望上台大法律系，該校學生張育瑄第三類組五科總分四一三．九分，有機會上醫學系。