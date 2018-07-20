〈中部〉原民生拚指考 陳家盈可望上台大

2018-07-20

〔記者佟振國／南投報導〕大學指考成績公布，南投縣社區高中表現亮眼，國立中興高中原住民同學陳家盈第一類組六科總分四七四．四五分，是全校第二高分，加分後篤定錄取第一志願台大財務金融學系；國立暨大附中廖子豪五科總分三八七．七分，英文更有八十七．五高分，目標政大英文系。

中興一類組最高分徐煜傑474.55

中興高中今年一七六人參加指考，較去年增加十四人，今年考題較難，但整體成績較去年提升，第一類組五位同學六科成績突破四百分，徐煜傑四七四．五五、陳家盈四七四．四五，是全校一、二名，他們都不滿意學測成績，也影響繁星、申請入學結果，因此專心準備指考，雙雙拚出好成績，徐煜傑興趣是法律系，成大、台北大學是目標學校。

陳家盈是排灣族原住民，加分後成績破六百，對法商科系都有興趣的她，第一志願原是台大法律，但參考相關資訊及考量未來就業需求，決定轉攻台大財務金融，也認為法商息息相關，大學仍計畫輔修法律系。

至於中興高中第二、三類組第一名則是廖俊傑，成績分別是三四五．二及四一四．七分，第二類組可望錄取成大工程相關科系，但他的興趣是熱門的獸醫系或藥學系，分數可上嘉義大學獸醫系，他的兄長也是該系畢業，決定跟隨兄長的腳步念獸醫系。

暨大附中廖子豪英文考87.5高分

暨大附中第一類組廖子豪五科總分三八七．七分，英文八十七．五，比頂標七十八分高出九．五分，廖子豪高中參加多益測驗獲九二五分，原已錄取國立彰師大英語系，但他決定參加指考，目標希望能錄取政大英文系。