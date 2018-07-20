〈中部〉鹿谷後花園野溪 連日見魚屍

2018-07-20

水面有泡泡 環局警方追查

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕以好山好水著稱的南投縣鹿谷鄉廣興村野溪，近一週來，經常浮現大小魚屍，且暴斃的魚屍周邊水面，還會出現一層白色粉末狀的泡泡，警方懷疑極可能是被人以農藥毒死，目前正積極展開調查，期早日將嫌犯揪出究辦。

廣興村在九二一大地震造成山河變色後，讓民眾了解水土保持與生態保育的重要性，率全縣之先，對村內財仔溪等大大小小的野溪展開護溪行動，期間，還成立守望相助隊巡視防範外界違規垂釣及捕捉魚蝦，並廣植櫻花、茶花、杜鵑、桃花、李花等樹種，不但田野景色可隨季節變化，溪流生態也十分豐富，包括鯽魚、鯉魚、溪哥、吳郭魚等，有二十多種魚類，宛若一間大自然活教室，而有「鹿谷後花園」之稱。

民眾透露，自十四日起野溪便陸續發現魚屍，守望相助隊人員曾沿著野溪往源頭勘察，一度來到鳳凰山「隱潭」瀑布，結果發現溪水清澈，但為何緊鄰農作物的水域，不時可見白色粉末狀的泡泡，居民質疑魚暴斃可能與此有關。

縣府環保局表示，將派員進行水質取樣及訪查等相關工作，以便釐清魚暴斃的原因，並強調，造成魚隻死亡觸犯漁業法中對於毒魚之相關規定，將可處五年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰金。