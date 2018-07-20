〈中部〉東泰紙廠申請復工 芳苑人喊滾出去

2018-07-20

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化縣芳苑鄉東泰生技紙業公司多次違反水污染防治法、空氣污染防制法等，遭縣府開罰並勒令停工，該公司仍向縣府申請復工，但當地居民擔心污染再起，昨天芳苑鄉長洪和炉等上百鄉民聚集東泰紙廠前表達抗議，並怒喊「東泰紙廠滾出去」，要求縣府不要核發許可證，但工廠無人出面回應。縣府表示，將會從嚴審核，維持環境正義。

東泰生技紙業因排放廢水、廢氣遭多次檢舉，在二○一三年間遭縣府勒令停工，但該公司於去年十一月提出許廢排可證申請，遭縣府駁回，今年又再度提出申請，當地民眾惟恐縣府未能有效把關，聚集並挺身抗議，而芳苑鄉長洪和炉、立委洪宗熠、縣議員吳淑娟、陳一惇、縣議員謝彥慧服務處主任、二林鎮長張國棟等人都到場，簽署反東泰聯署書。

偷排累犯 憂污染再襲

芳苑鄉反污染自救會總幹事林連宗表示，東泰紙廠對面是新寶國小，附近也有養殖區，工廠屢次帶來嚴重的環保問題，令附近居民苦不堪言，若是縣府允許其復工，民眾一定抗爭到底；彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，東泰紀錄不良，二○一三年至二○一四年被環保局裁罰九次，其中有五張罰單是在未取得許可證就排放，就是所謂的偷排，這種罔顧人民性命不顧的公司，怎能允許復工？

縣府︰會從嚴審核

對此，縣府環保局水質保護科科長楊欣怡說，東泰分別於去年十月與今年六月，提出廢水排放地面水體許可證申請，去年超過補正期限，已於今年初駁回申請，本次申請則增加幾項要件，要求需依「公害糾紛處理法」第三十條規定，提出和在地政府機關或團體簽訂環境保護協定並經民事法庭公證生效相關資料，並依法申設自動連線監測設施，而此次東泰生技紙業所送資料中，僅有近百名民眾同意書，並未見協定書。

縣府重申，本案另涉工廠設立登記及地下水使用等問題，將由環保局會同建管、水利等相關主管機關辦理共同會勘，以釐清相關疑慮，將會從嚴審核，維持環境正義。