〈中部〉雲林選出 6名國民法官

2018-07-20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年滿廿三歲、高中以上，在地方法院管轄區域內，繼續居住四個月以上的國民有機會可以當上國民法官，雲林地方法院推動國民參與刑事審判，昨天舉辦國民法官選任及模擬審判，揭開司法神秘面紗。

最高齡70歲 最年輕35歲

雲林第一次選任國民法官，七百多人中海選出七十人，五十四人報到，剔除無法全勤者，四十九人參加遴選，最後選出六名國民法官、二名備選，男女比例六比二，最高齡七十歲、最年輕卅五歲，二人碩士、五人具大學學歷、一人高中畢業。

雲林地方法院院長張國忠指出，國民參與刑事審判邀請民眾走入法庭，了解司法程序，提昇司法透明度，也讓一般國民的經驗價值與職業法官的專業知識交流激盪，作為司法改革參考依據。

雲林地院發言人庭長廖國勝說，加入國民法官的案件，除了少年刑事案及毒品危害防制條例案外，經檢察官提起公訴，由地方法院管轄第一審案件，包括所犯「最輕本刑有期徒刑七年以上」，及「故意犯罪因而致人於死」者，國民法官得經選任參與審判、中間討論及終局評議，進行國民參與審判案件由法官三人，加上國民法官六人組成國民參與審判法庭共同審判，庭長為審判長。

進入國民參與審判法庭有罪認定，需達三分之二以上同意，法官與國民法官可以一起決定被告有罪或無罪，有罪者量刑該判多重，廖國勝強調，國民參與刑事審判制度可定量刑，與陪審制只定有沒有罪有差別。