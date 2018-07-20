〈中部〉指考成績公布 嘉中5人可望台大醫

2018-07-20

楊承叡國際科展得獎 已保送北醫大

〔記者王善嬿、林國賢、廖淑玲／綜合報導〕嘉義高中繼個人申請入學有三人錄取台灣大學醫學院醫學系，昨天大學指定科目考試成績公布，又有五人可望錄取台大醫學系，其中，楊承叡五月參加美國英特爾國際科展，獲得物理類三等獎，已可保送申請台北醫學大學，仍參加指考，考四百六十一‧四分，可望一圓念台大醫的夢；雲林正心中學廖培妤、王柏懿分別拿下雲林縣第三類組、第一類組最高分。

嘉中應屆畢業生賴冠宇指考五科總分四百七十六‧六分，是今年全國三類組的最高分，楊承叡如前述表現不俗，陳冠任、裴文龍、陳彥綾總分也有四百五十分以上，都以台大醫為第一志願；一類組陳亮圻考五百二十二‧一分可望錄取台大會計系，陳俊銘考五百一十七‧二五分，希望錄取台大法律系，當律師幫助弱勢民眾。

楊承叡學測時國文沒考好，學測考七十三級分，無緣台大醫，但他不放棄，決定再拚指考，同時因入選美國英特爾國際科展選手，邊參展邊準備指考，還抱回科展物理類三等獎；他表示，參加科展跟準備考試不衝突，因國文、社會較弱科目指考不考，準備科展可訓練思考能力，反而成為考試的助力。

陳冠任因爸爸當醫師，他耳濡目染，也以從醫為志向，但不死讀書，自小學游泳、練標槍，曾參加嘉市中小學聯合運動會，是五十公尺蛙式等項目紀錄保持人。

嘉義女中應屆畢業生參加指考的有二○五人，達國立大學錄取標準的比例有八成，醫、藥、牙醫等科系可望錄取人數二十人；嘉女教務主任連珮瑩說，成績公布後，學校將開放電腦資訊設備並輔導學生選填志願，幫助學生進入理想大學。

正心廖培妤拿雲縣三類組最高分

正心中學廖培妤學測成績七十三級分，已申請錄取高雄醫學大學醫學系，陪伴同學再衝刺指考，卻拿下五二○．四分，是雲林第三類組最高分；王柏懿高中雖選讀自然組，志向卻是財經方面科系，選擇衝刺指考，同學們一起打拚，反而拿下四九○．三分，是第一類組最高分，將以台大、政大財經科系為選填志願目標。

虎尾高中梁凱威四百七十九．四分為該校第一類組之冠，第三類組則以陳俊凱四百四十一．三五最高分，梁凱威因為受電視劇「廉政英雄」影響，第一志願希望能錄取台大法律系，畢業後能當上司法官，伸張正義。

斗六高中第三類組以張家豪四九一．九五分最高，立志學醫的他學測失常，但他並不灰心，反而全力拚指考，拿下佳績，可望如願考上醫學系或牙醫系。