〈中部〉違規競選廣告物 嘉縣已鐵腕拆200多面

2018-07-20

若再違規 依廢清法開罰

〔記者蔡宗勳、王善嬿、林國賢／綜合報導〕年底九合一選舉還未登場，違規競選廣告物已經充斥，除有礙市容觀瞻，也有影響交通安全之虞，嘉義縣環保局與各鄉鎮市公所逕行拆除二百多面旗幟、小看板，待全面淨空之後，如果再有違規情事，就要依廢棄物清理法處理，開罰一千二百至四千五百元。

雲林縣府表示，選舉違規廣告物均持續取締拆除，確保市容觀瞻、民眾居家安全不受影響，也請各參選人自我約束，以免未收宣傳效果，反引起民怨。

距九合一選舉十一月二十四日投開票日還有四個多月，部分擬參選人為了打開知名度，恣意在電線桿或路燈桿綁競選小旗子，或在主要路口懸掛布條，或大手筆租鷹架做大型看板，由於競選旗幟、布條經風吹日曬雨淋，很容易毀損，不僅難看，也危及用路人的安全，民眾呼籲縣府要伸張公權力、取締違規。

縣府秘書長顏旭明說 ，嘉縣沒有訂定競選廣告專法，法定選舉活動前，違規懸掛張貼由環保局及鄉鎮市公所依廢清法處理，大型看板則由經濟發展處依廣告物處理辦法規範，選舉起跑就按選舉罷免法相關規定管理。

代理環保局長劉明全表示，已要求各公所通知參選人限期自行回收違規競選旗幟，未在限期內拆除者，由清潔隊逕行拆除、保管，目前拆除二百多面，待全面清除後，若再發現違規者，依廢清法開罰一千二百至四千五百元。

嘉市、雲林環局 也要取締拆除

嘉義市環保局長張志誠則表示，競選旗幟、布條跟電線桿小廣告情形還不多見，清潔隊每天派人巡查清理，如有違規，將依廢清法辦理；嘉市清潔隊長謝英鋒說，五月開始就有擬參選人設置旗桿式廣告，都會宣導請其設置在私人土地，至今勸導五件。

雲林縣環保局代理局長張喬維指出，目前尚未進入選舉宣傳期，懸掛布條、選舉戰旗，均屬違規廣告物，環保局已函文各公所加強取締拆除。

至於大型違規廣告物，雲林縣府建設處副處長鄭峰明指出，大型違規廣告物若造成公共危險、影響交通或排水等情況，會優先予以拆除，縣府已完成拆除工程發包作業，只要接獲通報並完成勘查，就會執行拆除。