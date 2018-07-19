〈南部〉箱涵工程延宕 水利局允趕工

2018-07-19

〔記者王俊忠／台南報導〕南區利南街地下排水箱涵老舊、有卅年以上歷史，路面易塌陷影響人車安全，地方爭取後，市府在今年二月發包施工，原定六月底完工，但迄今無完工跡象，因施工路段毗鄰市場攤商，攤商生意大受影響，水利局昨下午會勘，允諾影響攤商的四十多公尺路段，會在四十天內完工。

位於利南街近利南黃昏市場的路段，因市府水利局發包改建地下排水箱涵，工程一直延宕，附近攤商找上市議員參選人林士傑陳情，林士傑聯絡市府水利局、里長會勘箱涵工程。

攤商反映曾問過延誤原因，包商只說下雨影響施工，但天放晴了仍不見工人施工，施工範圍封路、車輛無法通行，幾個月來攤商生意下滑，苦不堪言。

林士傑表示，水利局招標公文訂於六月底完工，但現場施工告示牌完工日期卻改為十月四日，今年梅雨季沒有比往年嚴重，包商要延後三個月完工，有經過市府主管單位同意嗎？

爭取該工程的市議員蔡淑惠也到場對水利局官員大吐苦水說，因工程延宕，她被民眾、攤商罵慘了！

水利局表示，工程確實是因先前下雨延誤，新造箱涵已由包商先行預鑄，將送到現場組立，不必在現場施作箱涵，工期能加快，已要求包商從十八日起，四十天內把影響該路段較大的四十多公尺路面先行完工、恢復通行。