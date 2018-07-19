〈南部〉肖像漫畫展 25政治人物同框

2018-07-19

人肉搜索 參觀民眾點名

〔記者劉婉君／台南報導〕選戰打得激烈、美國總統川普與北韓領導人金正恩的互動備受國際關注之際，總統蔡英文與川、金同框微笑？中華漫畫家協會理事長凌群的作品「當我們同在一起」，正在國立台南生活美學館展出，畫中讓國內外二十五名政治人物全聚在一起，一同露齒微笑拍起團體照，加上「人肉搜索」、「尋人啟事」字樣，吸引許多參觀民眾站在畫前一一點名，有如另類國際政治人物常識隨堂考。

台南生活美學館集結全國二十位北、中、南各地的肖像漫畫創作者，即日起至廿九日舉辦「肖像漫畫交流暨展覽」，並舉辦首場官辦肖像漫畫家PK賽，由參展者現場交流互畫肖像，作品一併展出。

人物神韻精準 博得會心一笑

畫中二十五人，蔡英文抱著愛貓，左右分別是總統府秘書長陳菊和台北市長柯文哲，而前總統馬英九則拿著手機，在最後一排玩自拍；國外則有川普、金正恩、中國國家主席習近平並肩坐在一起，俄羅斯總統普廷則搭著日相安倍晉三的肩坐在另一側，最後一排還有菲律賓總統杜特蒂與美國前總統歐巴馬及柯林頓。雖然畫中人物露出笑容，看似和樂融融，但仔細看地面上卻掉了不少刀械，普廷手上還端了一盤炸彈。

不少民眾看到熟悉的面孔，讚嘆作者準確呈現人物的神韻與特色，有興趣的民眾也可以前往測試自己可以認出幾個人。

策展人同時也是中華漫畫家協會秘書長王平表示，肖像漫畫是一種對人物面貌容顏進行深入觀察後，再描繪的創作方式，要先把握住人物的特徵、氣質和性格，再以扭曲、誇張、變形的手法，使人物形象更精練化、典型化，充滿無限創意。漫畫家將世界知名的政治人物聚在一起，並沒有特別意涵，主要是讓觀賞者會心一笑。