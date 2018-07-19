〈南部〉秋季助學金需635萬 南家扶大募集

2018-07-19

〔記者蔡文居／台南報導〕今年國中會考成績放榜後，南台南家扶中心統計，共有十二名優秀的家扶學子考上第一、二志願，其中有十一位來自單親家庭，一位則來自隔代教養的家庭，在辛苦的成長過程中仍努力向學，讓家扶志工感到與有榮焉。

南台南家扶中心主任李保良表示，二○一八年秋季助學活動已經開跑，即將到來的新學期註冊費用，隨著經濟不景氣因素，恐面臨無法如期發放助學金。今年秋季助學金需要六百卅五萬元，希望各界人士一起響應助學活動，讓孩子們可以無後顧之憂的勇敢逐夢。

會考成績亮眼 12學子考上前二志願

十二名家扶學子包括考取台南一中的吳俊良、林佑安及邱長志，台南二中的林葆駱及蔡玉婷，家齊高中黃湘婷、台南高商葉靜慧、許呈椲、張小君、柯典億及謝樺廷，以及台南護專吳翊誠。

南家扶昨天舉辦助學茶會，邀請十二位家扶學子，以及今年同時考上國立研究所的學長姊進行分享交流。包括台大建築與城鄉研究所的趙政諺、成大交通管理科學所洪亦萱、中山大學行銷傳播管理所危心如、中興大學圖資所仝恕華及台灣體大運動事業管理學所鐘姿琪。

單親、艱困環境努力向學

考上第一志願的一位學子說，在單親家庭長大，看到辛苦工作的媽媽要扛起家裡的經濟重擔，還要被地下錢莊逼債，被逼得喘不過氣來，眼前就只剩下好好唸書這條路。從來就沒想過能考上第一志願，如今看見媽媽臉上的驕傲，內心踏實許多。

今年考上中興大學圖資所的仝恕華以自身單親家庭的生命經驗分享。仝恕華說，不要因為自己的家庭環境而感到自卑，看見扶養及資助自己長大的家人和助學人，那會是努力向前的動力。