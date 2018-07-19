〈南部〉中油湖西油庫漏油說明會 地方要求遷移

2018-07-19

湖西公所︰評估後提出遷移及補償方案

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中油湖西油庫長達一年漏油六萬三千公升案，環境保護中心主任侯善麟昨在湖西說明會，竟表示天佑澎湖，因有黏土層，漏油被黏土「含」住，未流入地下水；當場被議員成萬貫打臉，要求油庫撤離，湖西鄉公所則組成專案小組推動，將在評估後提出遷移及補償解決方案。

中油董事長︰保證已做好安全措施

中油董事長戴謙昨晚近六時突然拜會縣長陳光復，表達中油歉意，並保證已做好安全措施，絕對安全無虞，卅分鐘後又匆匆離澎，被外界質疑是來交代一下，但戴謙表示，早上中油開董事會，下午因縣長前往台灣參加民進黨中常會，才會在縣長返澎之際第一時間抵澎表達歉意。

爆發隱匿漏油的中油湖西油庫，昨日由油品事業部嘉義營業處長王進興、環境保護中心主任侯善麟及湖西油庫經理曹堆榕等人，在油庫所在的湖西村社區活動中心召開說明會，由鄉長吳政杰主持，縣長陳光復及多位議員與會。陳光復表明縣府譴責中油隱匿不報態度，要求資訊透明、究責失職人員及落實回饋制度；環保局則表示除了依法開罰外，並移交澎湖縣環保查察小組偵辦。

曾獲模範農民的陳兩添，在油庫對面的冬瓜田，去年收成三千公斤冬瓜，今年僅有兩粒，火龍果也都爆裂，懷疑與油汙有關，縣議員成萬貫、陳慧玲及湖西鄉婦女會理事長李麗美等人，都疾呼要求中油遷移，並對澎湖觀光形象損失登報道歉，同時懲處失職人員處分過輕。

遭記一大過、調為非主管缺的油庫經理曹堆榕，首次對外公開說明漏油過程，曹表示油庫成立四十餘年，第一次發生漏油事件，因個人無處理經驗及前例可循，又擔心造成上級困擾，才自行處理並非刻意隱匿。

鄉長吳政杰決議成立專案小組，要求中油汙染土方不得移動、漏油油槽不得進油、檢測數據、土壤改良、內部控管及基金撥付與專案小組聯繫，小組將在評估後提出遷移及補償解決方案。