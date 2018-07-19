〈南部〉阿根廷女藝術家 深入部落記錄台灣

2018-07-19

駐駁二藝術特區 九月展成果

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二藝術特區迎來阿根廷女性藝術家卡塔麗娜．史古巴（Catalina Scoppa），她抵台隔日旋風出發前往屏東、高雄原民部落，採集當地落葉花果，運用自然植物汁液水彩繪畫，亦首次品嚐蝸牛入菜，面對豐富多元的台灣人文地景及飲食上的「文化衝擊」，將以畫筆忠實記錄駐村所見，九月於駁二展現駐村成果。

卡塔麗娜是一位熱愛山林與自然的藝術家，甚至連手上的刺青也是植物圖案。她的高雄駁二駐村旅程十分的戲劇性，出發前夕，住家遭逢火災，她選擇積極面對，維持原定行程，歷經逾四十小時班機，來台進行為期三個月的駐村計畫。

運用在地特殊植物 做為顏料

喜愛旅行、露營的她，鍾情探索牡丹高士、滿州九棚、那瑪夏等原民部落，實際運用在地特殊植物如朱槿、九重葛、咸豐草、構樹葉及泥土等素材，做為筆下水彩畫顏料來源，藉藝術創作為自然循環、環境保育做了最佳見證。

不同文化的體驗與衝擊更讓卡塔麗娜驚喜連連，對於原民傳統服飾大表驚艷，也嘗試原民家常料理，對於初次品嚐的蝸牛，卡塔麗娜大方笑說，雖然在阿根廷沒吃過蝸牛，但願意試試！卡塔麗娜更打算與同期駐村藝術家們相約，結伴探索柴山。

高市文化局長尹立表示，駁二於二○一四年底推動藝術家駐村計畫，三年半來已接待超過一百廿位藝術創作者，去年首度與阿根廷虎城URRA藝術中心進行藝術家交換駐村計畫，今年雙方繼續簽約邁入第二年合作，駁二推薦了高雄藝術家阮永翰前往阿根廷，也協助卡塔麗娜進行於駁二的創作計畫。

阮永翰將於九月一日前往阿根廷虎城URRA駐村三個月，他打算用行為藝術表演結合影像裝置，探討阿根廷貨幣貶值及通貨膨脹的社會現況，同時呼應現今台灣社會青年負債的問題。