〈南部〉百年地籍圖過時 屏縣重測減紛爭

2018-07-19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣登記的九十多萬筆地籍資料中，仍有近十三萬筆是日治時代所繪製的地籍圖，超過百年的地籍圖已不堪使用，屏東縣政府每年辦理地籍重測作業，透過精密儀器與專業技術，已經有效降低界址糾紛。

每年投入兩千萬 約完成一萬兩千筆

台灣的地籍原圖存放在日治時期的總督府中，各地政事務所以原圖描繪裱裝成副圖收藏，二次世界大戰時，總督府中的原圖全數被炸毀，戰後因人力、物力及財力不足，沒辦法重新實施地籍測量，所以各地仍沿用副圖辦理土地總登記。

日治時代繪製地籍圖已不符需求，屏縣從一九七七年陸續重測，目前尚待重測的還有十二萬八千五百餘筆，縣府以五十五名人力分成十一組，每年投入兩千萬元經費，約可完成一萬兩千筆地籍重測。

去年二十七件界址糾紛 僅兩件走法院訴訟

隨著測量儀器與技術精進，測量精度跟著提升，誤差值已可縮小至兩公分，讓界址爭議大幅減少，去年屏東縣有界址糾紛案數降至二十七件，經調處後走向法院訴訟程序的僅有兩件。

地政處也表示，地籍圖重測作業是依土地所有權人指定的界址進行測定，最常發生的糾紛就是土地所有權人雙方所認定的界址不同，產生私權糾紛或是重測後面積減少等，各地政事務所設有委員會邀集當事人調處，也有遭占用多年的土地經過重測後「地歸原主」。