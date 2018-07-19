〈南部〉知本攬客救觀光 免費供1200人泡湯

2018-07-19

溫泉區促銷 一連五週辦活動

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣知本溫泉歷史悠久，卻面臨遊客量下滑的困境，台東縣卑南鄉公所與知本溫泉業者合作，一連五週舉辦「卑南FUN暑假、來泡一夏」活動，將開放一千兩百位民眾免費泡溫泉，歡迎民眾盛夏到知本「冷熱交替泡」，戲水兼養生，涼快一夏！

溫泉業者謝憶玟說無奈地說，前年七月尼伯特颱風重創台東後，知本溫泉區的遊客量就一路下滑，今年七月住房率才三、四成，八月訂房率僅兩成半，和去年相比少了兩、三成，希望透過舉辦活動、吸引遊客重回知本。

卑南鄉長許文獻指出，夏天玩水最重要的安全與衛生，知本溫泉區均有合格救生人員、湯池與游池通過縣府水質檢測，讓爸爸媽媽可放心帶小朋友享受戲水樂趣。

業者黃建彰表示，熱氣球嘉年華活動對提升台東市區、縱谷線住宿較有幫助，而知本溫泉為碳酸氫鈉泉、有「美人湯」之稱，水質佳、又是台灣十大好湯之一，再搭配知本森林遊樂區自然風光等，很適合親子旅遊。

卑南鄉公所與東遊季溫泉渡假村、知本老爺酒店、ㄚㄧㄚ旺溫泉渡假村、泓泉溫泉度假村合作共有一千兩百個免費泡湯名額，包括七月廿二日東遊季四百人自由入場、前一百名十二歲以下小朋友還送水槍一支，八月五日則為ㄚㄧㄚ旺兩百人次，八月十一日東遊季亦有四百個泡湯名額，但限定卑南鄉民眾參加。

七月廿九日、八月十九日分別為知本老爺、泓泉各一百人入場，必須預先報名，且泓泉上午七至十時可享一客美味早餐，廿四日起在「幸福卑南 卑南鄉公所臉書專頁」開放報名。

各飯店8月底前也推出住宿優惠

此外，為了重新贏回消費者，知本飯店業者也在八月底前分別推出住宿優惠，有的是買一晚送一晚、有的推長住優惠，詳情可參考各飯店的官網。