〈南部〉夏日音樂節 28日將軍漁港開唱

2018-07-19

〔記者王涵平／新營報導〕「二○一八臺南夏日音樂節─將軍吼」，廿八日將於將軍漁港登場，今年以樂團演唱為主，代理市長李孟諺邀請各界到台南同樂，順道小旅行、品嘗在地美食，歡度暑假。

李孟諺昨與南市議長賴美惠、觀光旅遊局局長王時思、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能等各界人士出席音樂節活動記者會，去年樂團競賽冠軍「壞蛋王‧老五」搖滾開唱，炒熱現場氣氛。

樂團六點登場 李孟諺邀民眾來搖滾

李孟諺表示，一年一度的將軍吼將登場，今年集結山區、海邊及市區各種豐富活動，推出「台南夏日海PARTY」，包括七股海鮮節、台南夏日音樂節及雲嘉南管理處的「一見雙雕藝術季」等活動。

壞蛋王‧老五、The Arc弧樂團、南部搖滾麋先生Mixer、原住民拉丁饒舌樂團Boxing、放克樂團宇宙人等，將於當天下午六點熱情開唱。

體驗包車小旅行、豪華將軍宴

王時思表示，除了音樂演出，今年活動也推出專屬遊程與包車小旅行，更與在地的萬味珍餐廳及豐之海鮮漁府合作，推出活動限定的豪華將軍宴。當日下午，建議遊客可先前往七股六孔碼頭體驗摸文蛤的樂趣，隨後到馬沙溝社區欣賞一見雙雕的沙雕與3D彩繪的創作，最後再到將軍漁港聽將軍吼及品嘗在地美食。

音樂節活動當日下午三點起，就有文創市集販售手創商品及創意美食，而提供各式冰品、飲料及小吃的胖卡美食車隊也在將軍漁港展售，只要現場消費，即可換取今年夏日音樂節限量專屬的「搖滾蘆筍螢光棒」。