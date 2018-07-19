〈南部〉麻豆文旦預估增產2成 8月下旬採收

2018-07-19

麻豆文旦節 9月1、2日登場

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆文旦今年預估增產近兩成，因氣候炎熱，果園管理技術提升，預計八月下旬就可開始陸續採收；麻豆文旦節將於九月一、二日登場，正是「白露」節氣（九月八日）前採收最佳時機。

今年中秋節在九月廿四日，「白露」是九月八日，麻豆柚農依循傳統在白露前後十天內採收文旦，果品成熟風味最好，柚農李明彥、郭玉飛的文旦就大約在八月廿日起採收。

天熱催熟 採收時間比往年提前

李明彥說，麻豆文旦因果園管理技術精進，加上近兩年天氣變熱，催熟文旦，採收時間較往年提前，今年產量也預估比正常年產量平均多一到兩成。一棵文旦樹大多生產四百至八百台斤間。

產量雖增口碑佳 價格估維持高檔

麻豆區長孔慶瑤說，麻豆文旦種植面積今年增至八百四十公頃，產量估計在兩萬兩千公噸、較往年略多，公所將於九月一、二日舉辦麻豆文旦節行銷麻豆文旦，八月下旬採收正好在白露前。

麻豆文旦因名氣大，近幾年市售麻豆文旦品質好的大多落在一台斤六十至一百元間價位，老欉麻豆文旦最貴賣到一台斤兩百元以上，價格、銷路穩定。

公所推柚樹認購 幫老農、小農行銷

不過，部分老農和產量多的柚農還是要靠盤商收購部分文旦協助銷售，今年產地收購價，盤商喊價低於去年。柚農除了自己銷售，農會、合作社共同運銷台北果菜市場，部分市場要靠盤商來收購。

麻豆區公所數位機會中心也正推動認購柚樹活動，幫助小農直接賣文旦給消費者，穩定柚農收益，消費者也可掌握柚樹生長情形，買到正港麻豆文旦，目前提供認購柚樹的有力緯、嘉吉兩果園。