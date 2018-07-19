〈南部〉青埔溝水質淨化 有效改善後勁溪

2018-07-19

工程預計9月下旬完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局近年來整治後勁溪有成，其中青埔溝上游是仁大工業區，成為最大污染源，目前用戶接管率約五成，水利局推動青埔溝水質淨化工程，預計將於今年九月下旬完工，複製愛河成功經驗，有效改善後勁溪水質，打造成為高市藍帶新景點。

市府推動青埔溝水質淨化處理工程，總經費約一．七億元，工法採半地下化槽體設施，將青埔溝中埔橋上游污水，截流至礫間場曝氣槽處理，淨化後再排回青埔溝，藉由全斷面截流青埔溝排水受污染水體，處理後再排放以降低污染量，有效改善後勁溪水質，降雨時也能發揮微滯洪功能。

議員張豐藤日前陪同代市長許立明及立委陳其邁現勘工程，他說，工程可改善後勁溪中下游近三成的污染，成為短期改善後勁溪水質至輕度污染的關鍵，象徵高雄治水經驗一棒接一棒，可望成為精彩的台灣典範。

許立明表示，工程結合形塑水岸綠帶，完成後將成為大型公園，營造生態景觀池，設置地下觀察廊道及環教廣場，讓民眾了解污水處理流程，以草地綠坡，搭配生態水池、溪流，結合跌瀑意象等景觀設計，降雨時也可發揮微滯洪功能，兼具休閒及教育功能。

陳其邁指出，工程處理設施全面地下化，地上則是一座漂亮的公園，串聯高雄都會公園，成為民眾親水新天地。而楠梓加工區是南部的資通訊產業重鎮，加上未來的橋頭科學園區，將會有更多年輕人移居到楠梓就業樂活，帶動地方繁榮。