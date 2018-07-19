〈南部〉加路蘭「艷陽下的綻放」旅人抗烈日

2018-07-19

〔記者張存薇／台東報導〕台東好山好水，可是太陽也好毒辣！東管處委由藝術家饒愛琴設計大型裝置藝術，位在加路蘭遊憩區公車站牌旁的「艷陽下的綻放」以多彩的馬賽克拼貼搭配漂流木等，展現東海岸的熱情，也為旅人提供對抗烈日的處所，也被網友封為「東海岸最美公車亭」。

公車站旁新設裝置藝術

東管處東海岸大地藝術節持續進行，邀請十二位來自國內外藝術家至東海岸展開為期一個多月的駐地創作，多件作品分布在都歷處本部及台十一線沿線遊憩區，其中位在加路蘭遊憩區公車站旁的「艷陽下的綻放」近日完工，以彩色馬賽克拼貼搭配漂流木、鋼筋、紅磚石的作品，展現旺盛的生命力。

作者強調 動植物靠太陽茁壯

作者饒愛琴說，在台東很容易被太陽曬傷，不過太陽在地球生態扮演著重要腳色，人與動植物都吸收太陽能量慢慢茁壯，這件作品類似植物造型、但卻不是太具象，希望給觀者有更多解讀與想像空間，也陪伴旅人在烈日曝曬下呼吸土地的芬芳、和春雨夏浪秋颱冬風的養分。

而東河鄉東河村「知路橋」旁也有一座走自然風的公車亭，去年曾被網友稱為全台最美的候車亭，這座候車亭由鄉民游全民打造，採用山蘇等植物加上提供奉茶、手機充電及公廁服務，吸引不少民眾前往朝聖打卡，今年則有網友認為加路蘭「艷陽下的綻放」繽紛多彩，好拍好看，才是東海岸最美的公車亭。