〈台北都會〉連任變「落跑市長」？ 柯：應該是不會

2018-07-19

柯文哲：學會不要把話說太滿

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲日前赴議會施政報告，市議員問若年底當選會不會做好做滿？柯竟回「我還是想做好做滿」、「世事難料」，被外界解讀為二○二○年選總統留伏筆。柯昨出席產發局活動前被問及是否會變成「落跑市長」？柯表示「應該是不會啦」，台灣政治人物常會說做好做滿，都往往沒做到，他現在已經學會不要把話說太滿，而世事難料就是說不曉得明天會發生什麼事情。

外界質疑柯態度曖昧，是為了保留籌碼用以綁架民進黨，柯笑稱自己才是被綁架的，每天都被綁架。媒體追問，柯被視為總統蔡英文二○二○年連任最大威脅，若沒講清楚是否做好做滿，恐影響與蔡的關係；對此，柯笑問，「四年前的現在，我人在哪？」（當時仍為台大醫生），可見人活在世界上，做好今天該做的事情，不要想太多。

此外，國民黨籍里長高達九成的中正區，上週末舉辦聯誼晚宴，僅邀請現任市長柯文哲，還高喊「凍蒜」，合唱「你是我的兄弟」，柯也回唱「我只在乎你」，被解讀為拔樁成功。

柯文哲昨大嘆，活在世界上，不要整天講什麼拔樁、割喉，人生不是只有政黨，還有同事、親戚跟朋友，不要把台灣的社會、人與人之間的關係搞得這麼可憐；過去三年來自己勤走地方，也常到商圈走讀，和里長聊天聊久了也會變成朋友。

柯文哲話鋒一轉表示，以前的問題在於國民黨市長遇到民進黨里長都不講話，把對方封殺，反之亦然。「聽說以前市長就是這樣幹」。聽到柯此番言論，一旁的市府發言人劉奕霆趕緊「乾咳」，打斷柯發言，但柯卻不死心說，「我還沒講完吔，以前童仲彥就這樣被封殺的啊！」

而柯文哲的政治獻金專戶日前悄悄開設，不少網友揚言「我要捐」，還有網友打趣稱「捐五百，可以和學姊握手嗎？」柯文哲競選辦公室表示，為讓贊助者知道他捐的錢用到哪裡去，因此去監察院登記，但募資計畫尚在籌備中，擇期會公開完整計畫內容。