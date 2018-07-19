〈台北都會〉蘇貞昌提都更 以五引擎帶動

2018-07-19

〔記者何玉華、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出「以五大引擎帶動百倍速的都更」，被新北市政府質疑為何在台北縣長任內不做？蘇貞昌昨天批評說，市府團隊做不到的，不要懷疑別人的能力跟決心。雙方隔空論戰，火藥味濃。

蘇貞昌提出都市再生計畫，宣示將以政府主導、專責機構、民間參與、利益回饋及公共設施同步的五大引擎，帶動「百倍速的都更」。

市府發言人張其強表示，市長朱立倫就任迄今，都更申請件數是台北縣時期的三．七倍，核定件數是台北縣時期二．二倍，蘇貞昌任內受理都更案僅十二件，完成都更程序九件，完工僅一件；張其強質疑說：「嫌別人慢，為何你（蘇貞昌）任內都不做？」

蘇貞昌反擊說，請新北市政府把數字看清楚，他當縣長時，自辦都更就有三十六件，市府不但數字搞錯、法令弄錯，基本知識也不足，當時三十年以上房子才九萬兩千戶，如今已六十七萬戶；當年最成功的都更，包括板橋新板特區、現在市府旁的區運路都更、舊縣府旁台鐵宿舍都更等，九二一大地震後受損的新莊「博士的家」，也是全國首件震災戶都更完工。

蘇貞昌批評，以目前的都更速度，新北市有六十七萬戶的三十年以上老屋，需要四千年才能完成都更，「朱市長、侯副市長做不到的，不要懷疑別人的能力跟決心」。

市府都市更新處主任秘書邱信智解釋，蘇貞昌所指的自辦都更三十六件，是當年申請的案件數，但扣除撤案、逾期失效者，申請案是十二件，其中九件審議完成、一件完工（博士的家）。