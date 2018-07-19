〈台北都會〉新北新門牌 邀市民票選抽大獎

2018-07-19

選出前20名 進入專業評選

〔記者何玉華／新北報導〕新北市將於今年全面更新門牌，門牌設計競圖徵選已經截止，共有四五三件作品，即日起至八月二日在活動官網（https://www.houseno.com.tw/）開放給設籍新北市的市民票選，有機會獲得液晶電視、空氣清淨機、咖啡機、便利商店禮物卡等獎品。

分批換發 總計達159萬面

市府民政局長江俊霆表示，從台北縣改制升格新北市後，各家戶一樓門牌以「區」字的貼紙來遮蓋原有的鄉、鎮、市行政區，迄今七年多，許多貼紙已脫落或褪色，門牌經多年的風吹日曬雨淋，辨識功能不足，由於門牌是民眾辨識地址的重要標示，屢有民眾反映想要更新門牌，為了方便民眾尋址及郵差投遞信件，市府計畫分批換發新式門牌，總計將達一五九萬面。

他指出，為了讓門牌設計更貼近民意，舉辦新式門牌設計徵稿，將新北市在地特色應用在門牌設計上，競圖評分是「網路票選」卅％、「專業評選」七十％，由設籍新北市的市民投票，選出前廿名進入 「專業評選」，再依內容主題、構圖意象與圖形結構、美感、實際應用性，選出優勝者。

民政局表示，新北市民登入活動網站填寫相關資料後，即可參加投票，每人可選擇多件喜歡的門牌 ，但每件限投一次，參加投票才可參加抽獎活動。