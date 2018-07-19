〈台北都會〉市府第24位首長走人！ 社會局長許立民借調期滿回台大

2018-07-19

傳借調過程有瑕疵 許否認緊急辭職

〔記者沈佩瑤、周彥妤、蕭婷方、林惠琴／台北報導〕距離年底選戰僅剩四個多月，台北市長柯文哲子弟兵、台北市社會局長許立民卻傳出在七月底借調期滿後，將回台大醫院述職，這也是柯上任三年七個月第廿四位去職的一級首長。據傳因借調過程有瑕疵，許才會走得如此突然，許立民昨否認緊急辭職，強調就是期滿；但台大醫院卻稱，沒理由柯可以繼續借調而許不行。整起事件演變成羅生門。

許立民昨於局長室出面對外說明，表示絕對不是對柯文哲的選情沒有信心，就是單純的借調期滿，柯也尊重他的選擇。

台大醫院：沒理由柯可續借許不行

外傳因當年許立民於台大醫院任職時借調過程有瑕疵，台大醫院要求許選擇趕緊歸建台大或辭職，無法申請延長借調，許立民僅說沒有考慮延長，也否認緊急辭職，重申「就是七月底借調期滿」。台大醫院發言人王亭貴表示，台大醫院醫師借調一切均按照規定，細節可能要再釐清，「但沒理由柯文哲可繼續借調，許立民卻不行。」

對此，台北市議員李慶鋒表示，許立民在職期間表現都是「前段班」、也都扛得住各界壓力，離職很可惜；但許大多專心聚焦社會政策，預估對年底選情衝擊較小。

台北市議員陳彥伯則認為，許的離開對柯會是「重重一擊」，年底北市長選舉將至，社會局是發放社會福利最重要的局處，相較於民政局長藍世聰不惜冒退黨風險力挺到底，許的選擇只能說「人各有志」。

台北市議員汪志冰指出，許立民為柯文哲的「嫡系」，若繼任社會局長與柯不夠「麻吉」，在選前陣前換將是兵家大忌。

今年四十六歲的許立民，為高雄醫學大學臨床醫學研究所碩士，是柯文哲在台大醫院時期的學生、部屬，柯當選市長後，臨危受命以「救火隊」之姿，接下社會局長一職。