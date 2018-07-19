〈台北都會〉漏做環評 第一果菜市場改建完工恐延

2018-07-19

柯文哲飆罵官員3天 業務單位互踢皮球

〔記者蕭婷方／台北報導〕延宕超過廿年的第一果菜批發市場改建案，於台北市長柯文哲任內重新規劃「穿西裝、改西裝」方案，與台北魚市改建案合併進行，中繼工程現已動工實施，預計七年內兩大新市場就可完工；但有官員透露，北市府評估改建案卻漏做環評，本月初環保局函知此案依法應進行環境影響評估，為市場改建添變數，評估將影響工期至少一年，預算可能再追加，市場如期完工恐跳票。據了解，柯文哲為此一連飆罵官員三天。對此，市場處與新工處互指為對方負責業務，未正面回應。

北市萬大路第一果菜批發市場每日平均交易量約二千公噸，占全台每日蔬果交易量約十四％，建物使用至今已超過四十年，交易量早已超出當年原規劃每日營業規模，建物、設備老舊及空間擁擠導致不敷使用，前北市長黃大洲任內即有改建計畫，但二十多年、數任市長皆因中繼地點喬不定，始終無下文。

原預計7年完工 至少延1年 估追加700萬

柯文哲上任後將之視為重要政策之一，現預定「整體規劃、一次改建、分階段施工」，已編列一四○億元預算，最快預計七年完成，魚類中繼拍賣場工程已於今年二月開工，主體統包工程預計於今年十一月決標。

產發局長林崇傑上週四在財建委員會赴北農關心菜價的會議上，還掛保證表示，由於攤商都希望盡早完工啟用，現規劃日夜加緊趕工、改變工法，「完工期程只會比七年更短」。市場處長許玄謀受訪時也說，市長私下開會都有鼓勵，預算增加沒關係，就是要儘快完工。

都發局認定不需環評 審計部來函質疑

不過，有官員私下透露，因果菜市場改建面積超過五公頃，符合環評認定標準，過去郝市府認定須辦理環境影響評估，北市長柯文哲上任後於二○一五年交由工務局長彭振聲專案處理改建案，隔年都發局即推翻過去決議，認為建地非屬經濟部規範的特定專用區，認定不需要環評。但今年六月審計部來函質疑改建案環評相關事宜，環保局於本月函覆表示，「將督促開發單位確實依法辦理環境影響評估，以符法令。」

該名官員透露，環保局公文也讓市府於上週私下召開會議，若將環境影響評估納入統包工程，預估作業時間約一年至一年半，統包時程預估影響四到十個月，「勢必影響工期」，預算初估將增加至少七百萬元。

對此，新工處回應，工期是否縮短仍要看統包的包商規劃，目前尚未發包，工期無法預估；至於環評部分，仍要看市場處如何處理。但許玄謀則說，目前工程委由新工處處理，環評是否影響工期，要看新工處。