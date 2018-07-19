〈台北都會〉土城購物中心試營運 生活圈商城搶客

2018-07-19

和鄰近板橋多家商城客源重疊

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市購物消費、看電影愈來愈方便！繼「秀泰生活樹林店」在五月底開幕後，僅一橋之隔、約五公里距離的土城區「日月光廣場」正在試營運，即將於七月底開幕，再加上距離不遠的板橋區有大遠百、遠東百貨、麗寶百貨、誠品生活館、環球購物中心等，民眾有了更多元的商業需求選擇。

土城區「日月光廣場」主打秀泰影城（見圖，記者邱書昱攝）、特色異國美食廣場，行銷公關李巧勻表示，這是土城區首家綜合型購物中心，雖然與周遭的百貨業有部分客群重疊，但主要是服務在地的土城、樹林、三峽區民眾，對於在土城和板橋之間的亞東醫院附近居民也很方便。她指出，日月光集團把上海商城的經驗復刻到土城區，同樣是複合式住宅、商場，「日月光廣場」有七成的美食品牌強打餐廳特點，其中不乏新北市的「獨家」餐館。

民眾搶鮮 不用再跑北市或板橋

記者實地走訪「日月光廣場」，雖然仍在試營運，但已有不少民眾搶先嚐鮮，住在三峽的呂姓學生前來看電影，她說，看電影更方便了，不用再跑到台北市或板橋區；推著嬰兒車的郭姓婦人說，樂見土城區有大型百貨業者進駐，提供更好的生活消費機能，但面積小了些，有點可惜。

住戶抱怨免費車格被停走

住在「日月光廣場」附近的住戶抱怨，逛街的人潮變多，附近許多免費車格都被停走，晚上回家必須停在大老遠，變得不方便。李巧勻說，試營運期間推出免費停車四小時，並加派人員導引停車，開幕後會有消費滿額可折抵停車的優惠，憑電影票根也可折抵三小時，讓逛街、觀影的民眾不會占用到公有停車格，避免打擾住戶。

面對「日月光廣場」的競爭，遠東百貨總公司行銷企劃經理洪源宏表示，多少會有影響，但樹林、土城的兩家商城主要以社區型商城為主，在餐飲、影城等類型較能吸引顧客，大遠百每三至五年也會評估餐飲類型並進行調整，讓顧客有新鮮感。

「秀泰生活」副總經理廖偉翔表示，「秀泰生活樹林店」涵蓋較多的區域，包括鶯歌、三峽、新莊等地，商場包含零售、服飾、影城、美食等，目前沒有受到日月光廣場的影響，未來是否有衝擊仍待觀察。