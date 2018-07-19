〈台北都會〉滬尾藝文休閒園區上樑 明年營運

2018-07-19

綠建築為特色 鄰近淡水古蹟群

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水區「滬尾藝文休閒園區招商案—葛林之森」，昨天舉行上樑典禮，預計明年年中營運，占地二．一六公頃的園區以綠建築、近九成的綠覆率為特色，完工後將有四星級的禮萊國際酒店、國賓影城、百貨和多功能展場等；市長朱立倫昨天參加上樑典禮，他表示業者投資廿二億元，將帶動淡水經濟與藝文發展。

市府經濟發展局表示，「滬尾藝文休閒園區」位於淡水區中正路一段六巷口，鄰近滬尾礮台、一滴水紀念館、忠烈祠、雲門劇場、台灣高爾夫球場等景點，可串聯淡水老街與漁人碼頭的觀光資源，可望創造二百八十四個就業機會。

國際酒店、影城和百貨將進駐

投資此案的「將捷集團」總裁林長勳指出，未來的百貨公司將定位為「百工百貨」概念，是全台最大的工藝職人中心，引進金工、竹編、藍染、琉璃、陶瓷等主題手作課程、商品販售及餐飲；禮萊國際酒店則與歐洲金鬱金香酒店集團合作，提供一百七十五間客房、可容納五百人的宴會廳等。

「將捷集團」總經理翁志聖說，「葛林之森」園區鄰近淡水古蹟群和山河美景等觀光資源，未來希望帶領遊客欣賞在地劇場的定目劇、深度城市導覽，也鎖定打高爾夫球的住宿客群，住宿一晚約四千元左右。

經發局表示，滬尾藝文休閒園區招商案是財政部國有財產署與新北市政府合作的招商案，二○一六年十二月動工，建物為地下三樓至地上六樓，營運期設定為五十年，得展延廿年。

由於基地土地面積國有財產署占九十四％、新北市政府占六％，政府收入按不同項目、比例分配，「將捷集團」給政府的土地租金為五億元、開發權利金○．六億元，以及預估營運權利金四．六二億元，新北市政府預估可進帳二．二七億元。