〈北部〉瑞穗舊衛生所 將改建長照中心

2018-07-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮將新增長照二點零新據點，沒有長照據點的瑞穗鄉，有照顧需求的民眾只得把老人送到玉里、甚至花蓮市的長照中心接受照顧，花蓮縣衛生局選中閒置超過二十年的舊瑞穗鄉衛生所，申請到前瞻計畫的一千七百萬元經費，預計今年底把衛生所老舊的一層樓房舍拆除，新建三層樓老人長照中心，提供日間照護、喘息服務、老人供餐等，要讓社區老人都能「在地老化」。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，衛福部推動長照二點零，針對資源缺乏地區補助建設，以改善現有閒置空間為主，舊瑞穗鄉衛生所目前是花蓮縣衛生局的財產，因此向中央爭取一千七百萬元規劃社區日照中心，將以小規模多功能方式規劃，最快可在今年底或明年初將閒置的老舊衛生所拆除，原址新建三層樓的日照中心。

瑞穗鄉長陳進光說，舊衛生所在一九七○年間落成，地點佳，距火車站走路五分鐘，為一層樓平房，提供醫療、公共衛生服務至一九九○年左右，因衛生所搬遷到現址，舊址曾短暫作為衛生所主任宿舍，至今閒置廿幾年了，偶有遊民進入聚集。

陳進光說，很期待新的日照中心落成，他估計「完工後應該很快就會額滿」，畢竟瑞穗鄉老年人口高達廿一％，能在地老化是更好的選擇。

瑞穗鄉衛生所主任林大志說，新的長照中心二百坪、三層樓空間，規劃有失能者復健、日間照顧、供餐等服務，白天老人家可到中心參加活動上課，包括手工藝、繪畫、舞蹈等課程，讓失能失智者延緩老化，也預防健康老人失智，且日照中心會派車到宅接送老人；此外，也提供喘息服務，讓負責照顧的家人可以「放假幾天」，初期開放十到十五位報名，如報名者眾，最高可容納到卅人。