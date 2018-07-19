〈北部〉「無牙醫鄉」獲治療椅 駐診醫師添利器

2018-07-19

運用小型工程款34萬元採購

〔記者花孟璟／花蓮報導〕成立三年半的瑞穗鄉牙科社區醫療站，最近獲花蓮縣議員陳英妹、張智冠合資以議會小型工程款卅四萬元，購置全新的牙科治療椅，昨天舉辦啟用活動。醫療站召集人余政明說，去年開始原有的牙科診療床開始不靈光有故障情況，病人也反映治療不舒適，感謝衛生局、二位議員及公會的協助，順利購置新器材。

花蓮縣牙醫師公會理事長林鎰麟說，花蓮包括秀林、卓溪、瑞穗、豐濱都是「無牙醫鄉」，目前除了豐濱外，公會都有支援醫師成立牙科社區醫療站、並獲得健保署補助。其中瑞穗鄉牙醫站設置時間最短，迄今僅三年半，但器材更新最快，新的牙科治療椅讓偏鄉民眾也能享有如同都會區一樣的牙科治療水準。

7牙醫師每月輪值三至四天

瑞穗牙科社區醫療站目前有李啟東、黃博政、余政明、王富大、鄭景田、王令威、羅文惠七位醫師固定輪值，平均每位醫師每月到瑞穗輪班三天到四天，一去就是看診一整天，上、下午各一診次。

瑞穗鄉老年人口比例將近廿一％，比全國平均值十七％高，是「超高齡鄉」，原有的牙醫在二○一四年六月歇業後，當地成了「無牙醫鄉」，民眾只能到光復、玉里就醫，車程來回需四十公里。

醫療站召集人余政明是太魯閣族，在花蓮新城鄉開業，二○一四年十二月起，他是瑞穗鄉牙科社區醫療站第一位駐診醫師，每週有一天得一大早七點出發，開車一小時到瑞穗鄉衛生所「輪班」，和他一樣努力的市區醫生共有七位，大家一起為瑞穗鄉這個「無牙醫鄉」努力。

余政明說，醫療站最初只有六位醫師值班，週二沒有醫師輪值，後來新血加入，才能維持每週一到週五每天都有牙醫駐診。他也說，偏鄉老年人比例高，許多人行動不方便，高齡者又容易罹患牙周病、牙齦發炎，在瑞穗就近看牙，對長輩很有幫助，雖然值班辛苦，但看到老年人牙齒能發揮功能、身體也比較好，覺得自己的工作很有意義。