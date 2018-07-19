〈北部〉三星林鐵懷舊步道 「最後一哩路」有譜

2018-07-19

中央補助施作枕木綠廊 銜接古一號隧道

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉舊太平山林鐵懷舊步道工程，再獲觀光局補助兩千五百萬元，將施作六百五十八公尺長的枕木綠色休閒廊道，銜接步道終點古一號隧道，預計下個月發包，九月施工、年底完工，為這條三公里長的懷舊步道完成最後一哩路。

「貼上最後拼圖！」古一號隧道是昔日太平山林鐵上山路線的第一座隧道，自林鐵停駛後荒廢，因位處蘭陽溪畔偏遠地帶，平時人跡罕至。黃錫墉二○一二年十一月當選三星鄉長後，隔月便跋山涉水，探勘荒煙蔓草中的古一號隧道，啟動林鐵懷舊步道規劃工程，歷經六年努力，距離最終目標只差一哩路。

太平山林鐵停駛後，復駛困難度高，三星鄉公所設計懷舊步道作為替代方案，起點天送埤車站，循從前鐵道軌跡，向上游延伸到蘭陽溪堤防，打造天送埤車站鐵道公園、懷舊步道、月台，最後由九芎湖幸福月台、蘭陽溪高架橋，連結終點古一號隧道。

共投入9千餘萬 打造更有深度的旅遊路線

懷舊步道工程已投入六千六百萬元經費，若加上觀光局最近補助的兩千五百萬元，合計九千一百萬元。黃錫墉說，這項工程只剩下九芎湖幸福月台到古一號隧道間，約六百五十八公尺尚待施作，鄉公所運用觀光局補助款，將建造枕木綠色休閒廊道，逐步完成他當年開出的競選支票。

黃錫墉說，林鐵懷舊步道沿蘭陽溪畔闢建，可遠眺大同鄉山景，當地山水風光盡收眼底，完工啟用後，遊客從天送埤車站出發，沿著懷舊步道漫步到古一號隧道，體驗更有深度的旅遊路線。