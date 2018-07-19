〈北部〉《苗栗縣長選戰》 徐定禎重批徐耀昌人事案 徐耀昌回無知

2018-07-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎，昨在苗栗市競選總部發表文宣，強力批判尋求連任的任縣長徐耀昌，指他貪污案在身、無心縣政，並任用涉貪的前通霄鎮長徐永煌為縣府工策會副總幹事；人事調整，也是後宮干政疑雲甚囂塵上。徐定禎另批，徐耀昌常喊沒錢，卻在選前砸錢在十八鄉鎮市辦系列活動，討好縣民。對此，徐耀昌認為，徐定禎此言僅顯出自己的無知，他不予回應。

徐定禎說，徐耀昌因涉貪一審被判九年，上訴二審迄今也已四年多，面臨隨時都有被停職、解職的可能，以致施政上無方向感、也無綜觀全局的能力；過去三年多，不論建設或福利，苗栗縣幾乎都停滯。

徐定禎說，徐耀昌以涉案之身入主縣府，其人格、品德、操守就已倍受質疑，之後又任命涉貪一審判刑十八年半被免職的前通霄鎮長徐永煌，為縣府工策會副總幹事，簡直是「敗壞官箴」，而徐掌政期間，人事調動更是後宮干政疑雲甚囂塵上。

徐定禎說，徐耀昌面對縣府財政難題，往往喊窮，並推託是中央財政收支劃分法的不公，但徐耀昌任立委十二年，卻沒有力促修法。而今選舉將屆，卻在各鄉鎮市輪流舉辦幸福苗栗系列活動，討好鄉親，但面對他提出恢復學童營養午餐免費議題，就說沒錢。

徐定禎表示，候選人要接受檢驗，這是民主機制、天經地義，包括他在內也一樣，歡迎鄉親檢驗。徐定禎強調，他絕對有能力做好縣長，將發揮苗栗的總體潛力，相信在中央協助，及各領域菁英、鄉親的支持下，不分藍綠，一起讓苗栗動起來！