〈北部〉國家卓越建設獎 竹市獲12獎項

2018-07-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕二○一八年國家卓越建設獎昨晚在台北市頒獎，新竹市漁人碼頭、新竹之森、新竹轉運站風雨走廊等建設共獲十二個獎項，包括卓越獎、特別獎、優質獎各一座及九座金質獎，突破過去獲獎紀錄，市長林智堅另獲頒「國土建設特別貢獻獎」。

林智堅獲國土建設特別貢獻獎

林智堅感謝評審團肯定，強調三年多來與市府團隊克服困難讓城市改變，未來會持續建設新竹市，爭取全球卓越建設獎殊榮。

國家卓越建設獎是社團法人中華民國不動產協進會，聯合全國建築產官學界組織舉辦，是台灣年度建設的最高榮譽，得獎者還能爭取代表台灣參加全球卓越建設獎。昨晚由副總統陳建仁頒獎，林智堅和基隆市長林右昌是今年唯二獲頒「國土建設特別貢獻獎」的縣市長。

新竹市微笑水岸系列建設的新竹漁人碼頭風箏賽場、親子沙灘工程，拿到最佳環境文化類卓越獎，是竹市首度獲此獎項最高榮譽；新竹轉運站風雨走廊獲最佳環境文化類特別獎；新竹之森系列建設也獲三個金質獎。

林智堅說，親子沙灘已成為親子假日造訪的熱門景點；新竹轉運站風雨走廊以鋼折板組成，明亮黃棚架兼具美觀實用和時尚感。

林智堅說，市府團隊與頂尖專業建築師共同改造城市，提升城市美感，讓市民愛上新竹市，以身為新竹市民為榮。