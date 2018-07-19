〈北部〉台鐵竹北站捲紙藝術牆破損 市民：缺乏在地連結

2018-07-19

裝置底板大多已破損

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台鐵新竹縣竹北火車站的穿堂，穿上彩色捲紙造型的公共藝術裝，美化景觀；但有竹北市民反映，裝置底板大多已經破損，也缺乏在地連結，讓美意打折扣，建議更換具有竹北意象的材料。

建議換與竹北有關意象

鐵路局台北運務段竹北站感謝民眾的建言，表示經請廠商初步評估，牆面的白色底板可能因長期日曬造成破裂，但基於維護台鐵財產、減少政府支出，以復原為優先，將選用較為耐用的材質儘快更新底板，提供旅客優質的站場環境。

台鐵：減少支出 以復原為優先

有旅客反映，台鐵竹北車站的二樓大廳穿堂，佈置捲紙造型的公共藝術牆，看起來五彩繽紛，但許多底板已破損，影響整體景觀；也有搭車的學生說，不明白捲紙裝置藝術的設計理念，難以連想與竹北的關聯性。

樹黨竹北市民代表許育綸說，竹北火車站的捲紙公共藝術牆除多處破損，與地方也不具關聯性，建議更換填充具有竹北在地意象的材料，如紡織、電子廠等製程材料，往東（台元科技園區）出站牆面可換紡織材料，往西（飛利浦舊廠）則換成電子材料，呼應竹北工業起飛年代二大廠區。

鐵路局表示，配合台鐵捷運化，竹北火車站二○一一年三月動工，斥資一．五七億元，改建為跨站式月台，二○一三年二月啟用，獲得鑽石級環保綠建築，建築設計納入綠化植栽隔熱，採用自然通風設計理念，並配合太陽能光電、雨水回收系統，以期達成建築節能目標。