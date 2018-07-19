〈北部〉苗縣10大健康殺手 惡性腫瘤續居首位

2018-07-19

癌症已連續36年居首位

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局公布去年度縣內十大死因，其中癌症已連續卅六年居於首位，其他慢性疾病則囊括七項，是縣民最大的健康殺手；在數據統計上，高血壓及腎臟疾病逐年攀升，而肝癌、肺癌、大腸直腸癌仍居於十大癌症死因的前三名，尤其值得注意的是，卵巢癌首度擠進前十名，婦女朋友須特別注意。

卵巢癌首度擠進前10名

依據衛生局統計，苗縣去年十大死因，依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化，平均百人中就有六十五人死於慢性疾病。高血壓、腎臟疾病排名逐年攀升，分居第七、第八名。

衛生局長張蕊仙表示，隨著醫療衛生的進步及民眾飲食習慣改變，慢性病已成為現今國人致命的健康殺手，其中又以缺乏運動、高鹽多油的飲食、吸菸、嚼檳榔、酗酒等惡習息息相關。

縣內致死癌症前十名，分別是肝癌、氣管支氣管和肺癌、結腸直腸和肛門癌、女性乳癌、前列腺癌、口腔癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、卵巢癌。其中女性沉默殺手「卵巢癌」，因早期無症狀常被忽略以致延誤治療，攀升至第十名；衛生局呼籲，肥胖、不孕、沒生過小孩、有相關家族病史者，皆為卵巢癌高風險群，應定期健康檢查。

張蕊仙呼籲，除了飲食均衡、少鹽少油多蔬果外，保持每週運動至少一百五十分鐘及拒絕抽菸，定期接受大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌篩檢，為降低罹癌與慢性病風險的不二法門。