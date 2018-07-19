〈北部〉（桃園）國民黨市黨部主委換將不成怒辭？ 楊敏盛、陳學聖同框滅火

2018-07-19

楊臉書︰歡迎全國人才參選

〔記者許倬勛、謝武雄、施曉光／綜合報導〕年底大選逼近，國民黨桃園市長選情低迷，桃園市黨部主委楊敏盛被傳出要求黨中央陣前換將未果、口頭怒辭主委。對此，楊敏盛昨下午與市長參選人陳學聖共同現身否認辭職、換將說法；但楊敏盛前晚卻仍在臉書貼文「歡迎全國人才參選」，外界解讀似乎仍埋伏筆。

據傳，楊敏盛十六日原請見吳敦義及負責督導操盤的副主席兼秘書長曾永權，想要表達基層要求換將的意思，但被吳、曾婉拒，並表達此時已無換將空間，楊敏盛因此向黨中央口頭請辭。

國民黨︰輔選人員難免著急

國民黨發言人洪孟楷昨表示，各直轄市、縣市長黨提名參選人在上週與黨主席吳敦義聯合造勢後，已經氣勢高昂，黨中央對參選人都有充分信心，會力挺提名同志。洪孟楷並說，「地方輔選人員難免著急，但仍希望以整體大局為重」。

楊敏盛昨澄清，換將說完全捕風捉影、是場誤會。他說，陳學聖扛下沉重任務，一方面要守立法院，另一方面又要勤跑基層接地氣，簡直蠟燭兩頭燒，也因此，陳學聖在基層才會給民眾的印象不夠深刻。

他說，桃園市長大選的成敗與雙北連動，更會影響到二○二○年總統大選，勝利是唯一選項，加上要拚市議會席次極大化是黨部無法推卸的責任，當然隨時要掌握選情。

楊敏盛說，十六日晚間是向黨中央例行性彙報選情，表達桃園市面臨困境，希望黨中央能提供更多資源或更好方法，並如實反映基層聲音，畢竟比起鄭文燦廿四小時耕耘基層、狂跑行程，相較下陳學聖吃虧許多，想不到會被誤傳成尋求換將。

楊敏盛強調，國民黨在桃園不是毫無機會，他會全力輔選，如果年底勝出，就算是功德圓滿，可以告老還鄉；如果失敗，扛起責任辭職也是選項之一，但眼前最重要的是，選出一個能為人民服務、積極建設，讓桃園登上六都之首的偉大市長。

楊敏盛幕僚陳建松說，無論是花蓮縣長傅崐萁、前行政院長張善政、前衛生署長楊志良、前內政部長李源鴻等，都是黨內優秀人才，基於勝選考量，楊敏盛當然歡迎這些能帶給桃園未來的人才，但陳學聖是黨內初選勝出的參選人，黨中央決定讓陳學聖參選到底，黨部會全力輔選。

陳︰換人是極少數人想法

陳學聖則說，「換人」是極少數人的想法，只是習慣打傳統選舉的人發點牢騷，請外界勿過度放大解讀。