〈北部〉中壢千戶社宅決標 2022年底完工

2018-07-19

統包金額48億 明年上半年開工

〔記者李容萍／ 中壢報導〕市府推動社會住宅，由中興工程顧問公司規劃「中壢一號」社會住宅，基地面積達二萬四千平方公尺，將興建一千戶，堪稱全台最大、戶數最多的社會住宅，經流標多次並將統包金額提高到四十八億元後，市府住宅發展處昨宣布已於十六日決標，經評選由「潤弘精密工程事業股份有限公司、李安憲建築師事務所」為最有利標團隊，預計明年上半年開工、二○二二年底完工入住。

住宅發展處長莊敬權表示，市府以「中壢一號」社會住宅作為桃園市社宅旗艦指標建案，覓得中壢區中山東路四段、健保署北區業務組斜對面，緊鄰榮民南路、原屬於國有財產署的土地經撥用作為「中壢一號」社宅基地，由中興工程顧問公司規劃，將興建約一千戶、打造創意美學綠建築實驗宅，經過設計、施工、營建管理等項客觀綜合評選，由「潤弘精密工程事業股份有限公司＋李安憲建築師事務所」脫穎而出為最有利標統包團隊。

環保低碳綠建築 保留千坪公園

莊敬權說，潤弘工程公司曾多次獲公共工程金質獎，近年也參與雙北社會住宅建案，是工程經驗非常豐富的統包團隊。這次投標以「向上生長的樹屋枝枒」以及「門庭。若市」的主題設計理念，保留基地一千坪公園綠化開放空間，並提出符合永續生態的低碳建築標章特色，是充滿環保和綠意的綠建築，相信在市府及潤弘共同努力下，中壢一號將成為融合社區公園綠地的新地標。

莊敬權表示，中壢一號社宅包含幼兒園、親子館、公托中心、市民活動中心、關懷據點、日照中心及青創中心等多種公益設施，預計明年上半年開工，二○二二年底可完工入住。

中壢一號社宅基地臨南亞技術學院、富台國小、龍岡國中、忠貞市場商圈及捷運綠線站址預定地，公共設施完善，交通便利，屬成熟住宅區，但側邊道路路幅不足，地方希望有交通配套措施，以免千戶居民入住後造成交通問題。